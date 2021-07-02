Виноват брат: футболист "Алании" объяснил, кто на самом деле обматерил теннисистку Касаткину

Владимир Хубулов снял с себя вину за скандал с Касаткиной. Фото: пресс-служба ФК "Алания"

Футбольный клуб "Алания" начал внутреннее расследование инцидента с оскорблением теннисистки Дарьи Касаткиной. Футболист Владимир Хубулов жестко отреагировал на проигрыш спортсменки и сильно ее задел.

Сам Хубулов выдал собственную версию произошедшего: старший брат без ведома хозяина взял телефон, чтобы грубо оскорбить Касаткину. Хубулов сам не знает, почему родственник так отреагировал, но проблем ему принес немало.

Футболист не стеснялся в выражениях. Фото: скриншот stories Дарьи Касаткиной

Руководство клуба заявило, что планирует оштрафовать своего игрока и потребовать принести извинения девушке. Помимо этого с Хубуловым проводят воспитательную беседу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Владимир Хубулов написал в официальный инстаграм Касаткиной, что она плохо сыграла матч. При этом он использовал большое количество мата и сразу перешел на личности.

Девушка справедливо оскорбилась и поделилась хамским поведением футболиста в stories. Скандал поднял волну негодования среди подписчиков, на аккаунт Хубулова полетели жалобы. Вскоре его заблокировали. Но и на этом история не заканчивается: игрок восстановил данные и поблагодарил Касаткину за бесплатную рекламу.

В РФС назвали поведение футболиста "недостойным", но пояснили, что это касается исключительно личного воспитания человека, но не Хубулова-футболиста.

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Хубулов восстановил удаленную им страницу в Инстаграм (подробнее).