Последствия ливня в Ставрополе 4 июля 2021 года: город "поплыл" от новых фонтанов

Последствия ливня в Ставрополе. Фото: Telegram-каналы "Ставрополь" и "Перспективный"

Ставропольский край накрыл страшный ливень, о котором предупреждал Гидрометцентр. За полчаса региональную столицу затопило. Эти и другие последствия ливня в Ставрополе 4 июля 2021 года читайте и смотрите в материале stav.kp.ru.

Согласно данным "Яндекса", осадки пришли на Ставрополье с запада. И за несколько часов охватили весь край. К полуночи тучи рассеялись только в юго-западных районах региона. Это города Кавказских Минеральных Вод и Невинномысск. Стихия обесточила десятки тысяч абонентов электросетей. По информации ГУ МЧС по Ставропольскому краю, без электричества остались более 81 тысячи человек. Больше всего пострадавших - в Благодарном, где свет отключили почти у 30 тысяч человек. В Ставрополе из-за ливня отрезали подачу электроэнергии у 5,9 тысяч горожан.

Данные "Яндекс.Карты" о непогоде в Ставропольском крае на полночь 5 июля. Фото: "Яндекс"

Некоторые жители Ставрополя "открыли" для себя новый фонтан на перекрестке улиц Пушкина и 8 Марта, который бил на полметра ввысь. Возможная причина - переполненность канализаций.

Водители буквально плыли по дороге. Цены на такси подскочили в четыре-пять раз - такое резкое подорожание было только в феврале, когда снежная стихия на несколько недель парализовало Ставрополье. Самая сложная ситуация, уверяют ставропольцы, была на перекрестке улиц Кулакова и Бруснева - там образовался первый в городе потоп.

Экстренные службы уже отреагировали на стихию. Бригады устраняют последствия ливня в Ставропольском крае. Сообщений о пострадавших в ЧП не поступало.