Спасли только двоих: женщину с тремя детьми унесло в море в Абхазии

Не всех пострадавших нашли. Фото: МЧС Абхазии

6 июля 2021 года в Абхазии 36-летняя Тамара Молчанова с тремя детьми купалась в море, когда их начало затягивать на глубину. Около 11 утра в диспетчерскую поступило сообщение с просьбой о помощи. Спасатели выдвинулись на берег в Гагре.

В республиканском МЧС сообщили, что еще до приезда спасателей очевидцы трагедии смогла вытащить на берег одного из детей. Двух других малышей удалось спасти чуть позже. К сожалению, в больнице один из них скончался. Женщину пока не нашли, спасатели продолжают прочесывать акваторию.

Как удалось выяснить сайту stav.kp.ru, погибшему мальчику было всего три года. Его брату и сестре - 5 и 7 лет соответственно. Сейчас девочку семи лет готовят к транспортировке в детскую больницу города Сочи.

Семья приехала на отдых из Санкт-Петербурга. Молчановы часто путешествовали с маленькими детьми.

- Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море, - сказано в сообщении МЧС Абхазии.

Семья Молчановых часто путешествовала Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о 20-летнем жителей Пятигорска, который утонул в Абхазии. Он пытался спасти мужчину, который не мог выбраться из штормового моря. Трагедия также произошла в Гагре 5 июля 2021 года.

Журналисты "Комсомолки" спросили мужа Тамары о трагедии. Это стало сильным ударом для мужчины, но он уверен - жена не могла так безответственно поступить.

- Жена вместе с детьми улетела в Абхазию в понедельник. Последний раз мы разговаривали с ней вчера - за день до трагедии. Ни о каких ливнях, шторме, непогоде она мне не рассказывала. Она была на отдыхе с другими семьями. Она не могла так поступить с детьми и отправиться купаться в шторм. Я не могу сказать, что там произошло. Сейчас я лечу туда, пока у меня минимум информации, - рассказал Николай Молчанов.

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