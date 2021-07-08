Не признавала папой: избитая отчимом школьница всю ночь умирала в кровати

Пара придумала свою версию случившегося, но она быстро рассыпалась Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кабардино-Балкарии после страшного избиения скончалась 11-летняя девочка. Подозреваемым в деле о смерти ребенка стал ее отчим, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

Утром 7 июля в "Скорую" Нальчика обратились местные жители. Они заявили, что их дочка не подает признаков жизни. На место выехали медики и следователи. Изначально мать и отчим уверяли, что ребенок еще день назад упал с дерева. Они оказали ей первую помощь, а после уложили спать.

- Однако на теле девочки были локализованные травмы, не характерные для падения с дерева. Обычно люди, которые упали с высоты, ушибают спину, руки или грудь. Но невозможно при этом получить телесные повреждения в виде разбитых губ. Вдобавок были множественные синяки на теле. Когда это было обнаружено, в ходе беседы со свидетелями следователи установили истинную картину происшествия, - рассказал корреспонденту stav.kp.ru старший помощник руководителя cледственного управления по связям со СМИ Мурат Багов.

Оказалось, что еще 6 июля 2021 года между отчимом и девочкой произошла ссора. Школьница не хотела признавать отцом 32-летнего безработного мужчину, и это злило его. Во время последнего конфликта отчим несколько раз ударил падчерицу в лицо и грудь.

Когда мать пришла с работы, девочка рассказала ей о случившемся. Это еще больше разгневало отчима. При матери он несколько раз ударил ребенка головой об пол, в результате чего та потеряла сознание. Девочку уложили спать, а утром ее обнаружили мертвой в постели.

Отчим задержан по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей "Убийство малолетнего". В семье остаются еще два ребенка, которым нет и 10 лет.

- Органами следствия будут тщательно изучены обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос дальнейшего пребывания в семье еще двух малолетних детей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стерпел измену, но не потерю ключей: избитая любовником женщина всю ночь умирала в ванной

Ставропольский суд закончил рассмотрение дела о жестокой расправе [подробности]