Отец жестоко убитой 9-летней девочки жил вместе с ее вероятным убийцей

Ашамаз Ш.

Появились новые подробности жизни семьи из Нальчика, в которой на днях жестоко убили 9-летнюю девочку. Оказывается, отчим Ашамаз Ш. - единственный обвиняемый в деле - жил не только с мамой девочки, но и с ее отцом. Об этом рассказал источник stav.kp.ru в правоохранительных органах.

- Это, конечно, трудно представить, но жили они все вместе, в одном доме. Пока в уголовном деле фигурирует только один человек 1989 года рождения. По родителям решается вопрос о привлечении их к ответственности, - сообщил собеседник издания.

Сейчас заведены два уголовных дела. Одно из них касается халатности сотрудников органов профилактики, которые не учли условия в семье. Там было шестеро детей, биологические родители часто пили, а отчим - систематически бил детей. Семья относилась к категории неблагополучных, следует из официального сообщения СУ СКР по КБР.

У детей нашли множественные ушибы

- Детей уже поместили в реабилитационный центр, место их проживания будет решаться позже. Информация о сексуальном насилии над детьми, которую распространяют в Telegram, - это неправда, - сообщил источник "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах.

Нальчикская семья попала в центр внимания после смерти 9-летней девочки. Поначалу мама и отчим ребенка убеждали врачей и следователей, что та умерла не по их вине. Дочь якобы упала с дерева, и ее отправили спать. Однако многое указывало на сомнительность такой версии, в частности - травмы, не характерные для падения с дерева. Например, у погибшей были разбиты губы, что говорило о побоях.

Позже члены семьи признались, что произошло на самом деле. 6 июля 2021 года между девочкой и отчимом произошел конфликт. Ребенок не признавал безработного Ашамаза отцом и отказывался повиноваться. За что мужчина ее избил. Когда домой пришла мама, девочка пожаловалась ей, что еще больше взбесило мужчину. На ее глазах он стал бить дочку головой об пол, из-за чего она потеряла сознание. Малышку не стали приводить в чувство, а сразу уложили спать. Утром ее обнаружили без дыхания.

На допросе отчим признал вину. По последней официальной информации, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Максимальное наказание по этой статье - до 20 лет тюрьмы.

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