Судимый и безработный: что известно об отчиме, жестоко убившем 9-летнюю падчерицу

Ашамаз Ш.

В Нальчике возбудили уголовное дело против 32-летнего горожанина Ашамаза Ш. Его обвиняют в убийстве своей 9-летней падчерицы. Сначала мужчина и биологическая мать Мадина Ш. уверяли, что ребенок упал с дерева. Однако виновный признался в содеянном и уточнил - момент избиения видела мать девочки.

Что известно об Ашамазе и семье, в которой росла девочка - узнал корреспондент stav.kp.ru.

КАК ВСЕ БЫЛО

7 июля в "Скорую" Нальчика позвонила семейная пара с жалобой, что нашли их дочь мертвой в кровати. На месте они рассказали, что днем ранее ребенок упала с дерева и с недомоганиями легла спать. Медики и следователи обнаружили на теле девочки подозрительные травмы.

- На теле девочки были локализованные травмы, не характерные для падения с дерева. Обычно люди, которые упали с высоты, ушибают спину, руки или грудь. Но невозможно при этом получить телесные повреждения в виде разбитых губ. Вдобавок были множественные синяки на теле. Когда это было обнаружено, в ходе беседы со свидетелями следователи установили истинную картину происшествия, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" старший помощник руководителя cледственного управления по связям со СМИ Мурат Багов.

Оказалось, что между девочкой и отчимом был конфликт. Она не признавала Ашамаза отцом и не слушалась его. Во время очередной ссоры мужчина избил ребенка. Когда мать пришла домой, девочка пожаловалась ей, что еще сильнее разозлило отчима. На глазах Мадины он стал бить падчерицу, из-за чего она потеряла сознание. Девочку уложили спать, а утром ее нашли без дыхания в постели.

Ашамаз Ш.

КТО ВИНОВАТ

По факту было возбуждено два уголовных дела. Первое - против Ашамаза Ш. по статье "Убийство малолетнего". И второе - против сотрудников органов профилактики по статье "Халатность".

Мадина Ш. с погибшим ребенком, а также некоторые ее травмы на лбу и правой руке

- Органы опеки и попечительства своевременно не установили надзор за семьей, не поставили на профилактический учет и не приняли мер по обеспечению безопасности малолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, что создало условия для совершения преступления в отношении малолетней, - сказано в сообщении СУ СКР по КБР.

Семья, в которой росли погибшая девочка и еще пять ее братьев и сестер, была неблагополучной. Родители часто выпивали, а отчим еще и регулярно бил детей. На теле мальчиков обнаружили многочисленные гематомы.

Дети Мадины Ш.

- Мужчина нигде не работал. Пара уже была расписана. Ранее у Ашамаза была судимость по статье "Разбой". Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Где биологический отец погибшей Алим А., мне не известно, - рассказал осведомленный источник "Комсомольской правды".

Мадина Ш. и Алим А. - биологические родители погибшей

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