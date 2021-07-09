Туристка сделала «веселое фото» с черепом из уникального осетинского некрополя. Скоро ей станет невесело

Фото: соцсети

Туристка сделала «веселое фото» с черепом в североосетинском некрополе у селения Даргавс. Теперь ей грозит уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронений. А по ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и даже арест до 3 месяцев.

Провокационный снимок, на котором девушка широко улыбается, держа череп в руках, был опубликован ею же в Instagram. Вскоре аккаунт она удалила, потому что получила гневные сообщения от местных жителей.

Возмутился увиденным и уполномоченный по правам человека Северной Осетии. Эльбрус Валиев обратился в полицию, где в действиях туристки усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности молодой девушки, изображенной на фотографии с человеческим черепом в руках и размещенной в социальной сети, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания.

Первые захоронения датированы четырнадцатым веком, последние — девятнадцатым. Фото: Александр БАЙДУКОВ

Некрополю больше 700 лет. В нем насчитывается 95 склепов, поэтому он считается крупнейшим. Достопримечательность еще называют «Городом мертвых». Она охраняется ЮНЕСКО. За долгую историю некрополь грабили много раз. Оскверняют, к сожалению, и сегодня. Туристы тащат из усыпальниц кости и черепа в качестве сувенира и для того, чтобы сделать фото на память.

В одной небольшой, на первый взгляд, фамильной усыпальнице покоятся до сотни родственников. Фото: Александр БАЙДУКОВ

В 2019 году 18-летний турист из Пятигорска сделал с черепом селфи, из-за чего тоже попал в поле зрение полиции и стал фигурантом уголовного дела.

Фото: соцсети

Кроме того, его осыпали проклятиями и угрозами. Парень снимал видео с извинениями перед местными жителями. Говорил, что гулял в городе мертвых по программе турфирмы, где все разрешили.

- Я виноват, не спорю. Но корень проблемы в туристических компаниях, где берут деньги и говорят: идите делайте, что хотите, - рассказывал пятигорчанин.

После того случая территорию достопримечательности оборудовали камерами видеонаблюдения. Вставал вопрос о закрытии некрополя для туристов. Но после обсуждения вопроса в минкульте республики этого решили не делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осквернил святыню, щелкнув селфи: в Северной Осетии завели уголовное дело на 18-летнего хипстера

Впервые полицейские привлекли туриста по статье УК (подробнее)