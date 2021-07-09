Антимасочник устроил скандал на борту рейса "Махачкала-Москва"

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Рейс "Махачкала-Москва" задержали из-за скандального поведения одного из пассажиров. Во время посадки на борт мужчину попросили надеть средства защиты, но для антимасочника этот вопрос оказался принципиальным. Тогда бортпроводники потребовали пассажира сойти с самолета.

Но и этого пассажир не захотел делать. На борт пригласили сотрудников полиции, которые решили увести антимасочника в отдел и не задерживать рейс. К моменту съемки самолет не мог вылететь около часа, уверяют свидетели ЧП.

Во время задержания мужчина ударил полицейского по голове. Тогда его вывели силой.

- В отношении 29-летнего жителя города Махачкала сотрудники полиции составили административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями "Невыполнение правил поведения при ЧС" и "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте" КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, предполагает административный арест на срок до 15 суток, - сказано в сообщении в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Однако это еще не все! Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти передали в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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