После нападения на полицейских в Грозном завели уголовное дело

Сотрудники полиции не пострадали Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет России по Чечне возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Грозном. Днем 10 июля при въезде в Висаитовский район города 28-летний Курейш Инаев накинулся с ножом на сотрудников МВД, патрулировавших улицу. Чтобы защититься, полицейские выстрелили в злоумышленника. Мужчину госпитализировали, но он умер уже в больнице.

В нападении на полицейских подозревают 28-летнего уроженца Чечни Курейша Инаева. Фото: Телеграм-канал «Розыск ЧР»

- Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (317 статья УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают следователи.

Сотрудники полиции в ходе нападения не пострадали.

Источник stav.kp.ru сообщал, что Инаев во время нападения выкрикивал религиозные лозунги. Точную мотивацию злоумышленника выяснит следствие. Также собеседник издания отмечал, что полицейские делали предупредительные выстрелы.