Экс-милиционера оправдали в организации убийства жены брата-близнеца из-за миллиардов

Александр и Владимир Туривненко

Кисловодский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Туривненко. Бывшего генерал-майора милиции обвиняли в попытке организовать убийство супруги брата-близнеца - крупного ставропольского бизнесмена Владимира Туривненко, случайно погибшего на стройке.

Корреспондент stav.kp.ru рассказывает, за что судили бывшего милиционера. И кто теперь владеет миллиардным состоянием его брата.

ВСПЛЫВШЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Владимира Туривненко считали влиятельным бизнесменом не только в Ставропольском крае. Источники "Комсомольской правды" рассказывали, что у предпринимателя было несколько предприятий и торгово-развлекательный центр в Санкт-Петербурге, а также крестьянское хозяйство в Ленинградской области. Однако мужчина предпочитал жить в Кисловодске, где у него в собственности был крупнейший в регионе санаторий "Солнечный". В городе он также прославился как меценат, собирая ветеранов ВОВ на торжественные обеды и организуя им бесплатное лечение в здравнице.

3 октября 2017 года Туривненко приехал на стройку, где шла реконструкция развалившегося корпуса другого санатория. Но когда спускался с третьего этажа на второй - оступился и упал вниз. В результате несчастного случая мужчина скончался.

Александр и Владимир Туривненко

- Собственность Туривненко оценили в 4,3 млрд рублей. Он оставил после себя завещание, согласно которому все имущество достается его несовершеннолетнему сыну Владу*. Но оно оказалось поддельным. Во-первых, смущало то, что три завещания (за 2005, 2012 и 2013 года) были составлены в Санкт-Петербурге. А четвертое - в Черкесске. Во-вторых, черкесский документ датирован 26 декабря 2016 года. Но в Единую информационную систему нотариата его внесли только 9 октября 2017 года. То есть, через шесть дней после смерти Туривненко, - рассказывает осведомленный источник "КП-Ставрополь".

Подлог выявила и почерковедческая экспертиза, организованная в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями. Крайним в истории оказался нотариус Шамиль Джанбидаев, который настаивал, что документы были на проверке. 17 октября 2019 года Черкесский городской суд приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей, но из-за срока давности его освободили от ответственности. Установить, кто был организатором фальсификации, не удалось.

КИЛЛЕР ОТМЕНИЛ УБИЙСТВО

Брат погибшего - генерал-майор милиции, Александр Туривненко - фигурировал в том деле как свидетель. Согласно первому завещанию от 2005 года, имущество бизнесмена передавалось ему. Его показания в суде по делу нотариуса цитирует наш источник:

- Мы близнецы, мы друг другу доверяли. Была попытка рейдерского захвата его предприятия, и он решил написать завещание и оформил на меня. Когда я ушел на пенсию и стал много летать, подумал, что риски большие для жизни. Мы с братом решили написать завещание на его старшего сына Руслана Туривненко (завещания за 2012 и 2013 года - Пр.).

Пока шли разбирательства, санаторием "Солнечный" управлял Александр Туривненко. 17 октября 2019 года суд закончился, потерпевший Руслан "наказал" нотариуса, который чуть не отобрал его наследство. А 31 октября задержали еще и его дядю Александра Туривенко по подозрению в покушении на организацию убийства Мадины - его матери. Мотив, по версии следователей, то же самое наследство.

Следствие считает, что Александр Туривненко "заказал" киллеру бывшую гражданскую супругу брата-близнеца. Только на оружие было выделено 150 тысяч рублей, еще миллион полагался за всю работу. Зачем надо было убивать бывшую гражданскую жену брата Мадину - объясняла пресс-служба Следственного комитета России.

- С целью получения в собственность доли в этих фирмах [в санаториях - Пр.], Туривненко, понимая, что гражданская жена умершего брата имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, решил организовать ее убийство.

Киллер обратился в правоохранительные органы. В итоге была проведена операция по инсценировке убийства, которой Туривненко поверил. Его задержали в момент передачи денег за "заказ". По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на организацию убийства из корыстных побуждений".

- Дело рассматривала коллегия присяжных. Они вынесли вердикт о невиновности лица из-за не установления события преступления. Суд принял во внимание решение присяжных и оправдал подсудимого. Гражданин освобожден из-под стражи в зале суда, - рассказал источник stav.kp.ru.

КСТАТИ

Судьба состояния до сих пор непонятна. В начале 2021 года Руслан подал иск по наследству к вдове отца, его второй жене - Ирине М. После нескольких месяцев тяжб стороны пришли к мировому соглашению. Но что кому достанется - непонятно.

Однако все еще продолжается рассмотрение другого гражданского дела. Руководство санатория "Солнечный" подало иск к Александру Туривненко "о взыскании неосновательного обогащения".