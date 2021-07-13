На Ставрополье наказали участников большого свадебного кортежа, перегородивших дорогу для танцев

Скрин-фото: видео в соцсети

В Предгорном районе Ставропольского края наказали участников свадебного кортежа, перегородивших автодорогу «Ессентукская-Юца-Этока» для «свадебных танцев» и чествования молодоженов. Очевидцы сняли на видео, как мужчины в парадных костюмах веселились на проезжей части у своих автомобилей, не реагируя на замечания водителей, которым пришлось ожидать завершения праздника на дороге около получаса.

Главная в кортеже машина была без регистрационных знаков, но зато с проблесковыми маячками. По словам автора ролика, благодаря которому нашли нарушителей, путь перегородили иномарки «Toyota», «Chevrolet», «KIA», два автомобиля марки «Lexus», «Mazda» и «Mercedes».

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Ставрополью, установлены личности четырех водителей, в том числе трех зачинщиков остановки на дороге.

- Ими оказались местные жители, которые пояснили, что остановка была вынужденной, так как якобы невесте стало плохо, - комментируют в ведомстве. - Главный государственный автоинспектор Предгорного района провел с нарушителями беседу по правилам парковки, в том числе в экстренных случаях.

На участников свадебного кортежа составили административные материалы по статье 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки) и по части 3 статьи 12.15 (нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) КоАП РФ.

- Регистрационные знаки автомобиля без номеров и личность его водителя устанавливаются в рамках проводимой проверки. За езду без номеров нарушителю грозит до 3 месяцев лишение права управления, - добавили в краевом УГИБДД ГУ МВД.

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