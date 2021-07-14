Маневр не удался: полиция Дагестана ищет пилота, пролетевшего над туристами Сулакского каньона

Пассажиры часто просят пилотов добавить немного экстрима. Фото: стоп-кадр видео с социальных сетей

Полиция Дагестана разыскивает пилота, который на вертолете совершил воздушный маневр возле туристов Сулакского каньона. По мнению правоохранителей, он подлетел критическо близко к людям и мог нанести им травмы.

Также остро встал вопрос безопасности пассажиров самого вертолета. Конечно, трагедии не произошло и всем было весело, но пилот сильно рисковал. Его привлекут к ответственности за воздушные пируэты.

В тот же день с Сулакского каньона сорвались две девушки. Они катались на больших качелях и попытались затормозить, когда обе слетели вниз с обрыва. К счастью, все остались живы - дагестанки получили несколько ушибов. Однако полиция нагрянула к владельцу аттракциона с проверкой.

Отметим, что подобные качели оснащены ремнями безопасности, которыми девушки пренебрегли, а также их нельзя сильно раскачивать. А на видео заметно, как мужчина с силой толкает их прямо в пропасть.

Также "КП-Северный Кавказ" писала о другом резонансном случае на этом каньоне. Две приезжие девушки сфотографировались на фоне красот Дагестана обнаженными по пояс, без верха. Фото тут же разлетелось по социальным сетям и спровоцировало скандал.

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«КП» пообщалась с одной из участниц скандальной фотосессии в Сулакском каньоне (подробнее).