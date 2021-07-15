Тебя тут не стояло: беременная избила «котомать» в женской консультации Махачкалы

Фото: terrokoshka

Известную в сети блогершу, называющую себя «Котомать» и «Русская мусульманка», избили в Махачкале в очереди в женской консультации. Зооволонтер Карина из Саратовской области в прошлом году некоторое время жила в Дагестане. Две недели назад она решила вернуться в республику, чтобы «стать ближе к исламу и мусульманам». Вместо этого она получила зарытую черепно-мозговую травму и разбитый глаз, которым ничего не видит. Произошло все в женской консультации, куда Карина пришла прикрепиться.

В описании профиля у Карины указано - «Котомать, детей не предлагать». Фото: terrokoshka

В регистратуре, рассказывает волонтер, ее попросили сходить к врачу, но врач ответил, что нужно сначала завести карту. В очереди на осмотр была одна девушка, Карина заняла за ней. Но пока ходила за картой, возникла перед кабинетом врача еще одна пациентка - беременная, которая не захотела пропускать волонтера вперед себя. На этой почве и завязался словесный конфликт, переросший в потасовку.

- Я сказала ей: «Сестра мусульманка, зачем ты себя так ведешь?». Она рассмеялась и продолжила скандалить. Я не выдержала и ответила: «Не нужно себя вести как идиотка, мы же мусульманки!». Она кинулась мне в лицо, - вспоминает Карина.

Волонтер утверждает, что сама не распускала руки, пока обидчица не сорвала платок с ее головы. После жесткой потасовки они обе поехали в полицию и написали друг на друга заявления. А затем их отправили в центр медицинской экспертизы снимать побои. Но Карину работники не осмотрели, потому что у них закончился рабочий день.

- Я вышла на улицу, и мне стало очень плохо. Шок прошел, начались головная боль и шум в ушах. Мне пришлось вызвать «Скорую», которая забрала меня в нейрохирургию. Меня осмотрели, сделали КТ. Врачи поставили диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы в области лица и головы», - продолжает девушка.

Карина любит животных и всячески им помогает. Фото: terrokoshka

От госпитализации блогерша отказалась, объясняя это тем, что в Махачкале она совершенно одна. А дома у нее четыре кошки, две из которых в плачевном состоянии, из-за чего за ними требуется постоянный уход.

- У меня тошнота и ужасные головные боли. Я даже молиться не могу! Когда опускаюсь на земной поклон, кровь приливает к голове, мне становится очень плохо. Я одна в Махачкале и не знаю, что мне делать.

Пользователи, обсуждающие инцидент в соцсетях, разделились на два лагеря. Одни утешают зооволонтера и желают ей скорейшего выздоровления. Другие пишут, что она во всем виновата сама и выставила историю на всеобщее осуждение, чтобы на ее страничке в Instagram стало больше подписчиков.

Тем временем в истории разбирается полиция. Блогерше, с ее же слов, грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей за участие в драке.

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