В горах Кабардино-Балкарии полицейские спасли туриста с инсультом

На фото: лейтенанты полиции Анзор Этезов и Магамет Жашуев.

В Кабардино-Балкарии участковые полиции вместе с инспекторами ДПС спасли туриста, у которого в горах случился инсульт.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе республиканского МВД, первыми тревожный сигнал получили спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. К ним позвонила 33-летняя жительница Москвы, сообщившая, что ее 59-летний отец уехал в Приэльбрусье на своей машине на отдых. И долгое время по неизвестной причине не отвечает на звонки.

Информацию от спасателей стали проверять участковый полиции Артур Бейтуганов и помощник участкового сержант Ислам Жанукуев. Вместе с ними на поиски мужчины отправился экипаж ДПС: лейтенанты полиции Анзор Этезов и Магамет Жашуев. Сотрудники выехали в поселок Терскол. На поляне Чегет они нашли автомобиль с государственными регистрационными знаками, указанными в сообщении.

На фото: участковый полиции Артур Бейтуганов и помощник участкового сержант полиции Ислам Жанукуев

- Подойдя ближе, они увидели, что задняя дверь транспортного средства приоткрыта, а заглянув внутрь, обнаружили мужчину, лежащего на полу авто. Водитель находился в сознании, но на звуки и жесты не реагировал, - комментируют в полиции КБР.

Правоохранители вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение, где пациенту диагностировали инсульт. Машину сотрудники эвакуировали в отделение полиции.

- В настоящее время пожилой мужчина находится под наблюдением врачей, - добавили в ведомстве.

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