На Ставрополье пришла экстремальная жара

Специалисты советуют жителям Ставрополья носить одежду из хлопчатобумажных тканей. По возможности, ограничить употребление жирной и белковой пищи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 16-18 июля 2021 года в крае ожидается сильная жара до +42°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В крае объявлено экстренное предупреждение. Жителям Ставрополья советуют не выходить, по возможности, на улицу в полуденные часы. Вместо этого – пить больше жидкости, исключить из этого списка алкогольную продукцию.

Можно ли считать такую жару аномальной для нашего края? Об этом радио «Комсомольская правда» – Ставрополь» рассказала ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова.

– Середина лета – пик жары. Июль традиционно на Ставрополье считается самым жарким месяцем. И практически ежегодно в июле и в первой половине августа отмечаются высокие температуры, жара +40 °С. Утверждать, что это аномальная жара – неправда. В июле-августе 2008 года в крае также наблюдались 40-42 градусов жары, максимально.

Тем временем специалисты советуют жителям Ставрополья носить одежду из хлопчатобумажных тканей. По возможности, ограничить употребление жирной и белковой пищи.

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