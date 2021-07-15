На Ставрополье ожидается сильная жара до +42°С

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 16-18 июля 2021 года в нашем крае ожидается сильная жара до +42°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Для предотвращения теплового и солнечного ударов ставропольцам рекомендуют соблюдать следующие правила:

- Выходя из дома в жару, не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики. Тело должно свободно дышать, для этого подходит одежда из натуральных тканей. - При работе на открытом солнце, необходимо надеть головной убор.

Также жителям нашего региона советуют расставить в квартире как можно больше емкостей с водой. Если есть возможность насыпать лед, в любую емкость, и разместить возле места работы или отдыха, на расстояние примерно 1 метра.

Также специалисты рекомендуют полностью исключить употребление алкоголя. В случае происшествия звоните на номер 101 или 112! Звонки принимаются круглосуточно!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление об установлении с 1 июля 2021 года в крае особого противопожарного режима. Согласно ему он продлится до 15 сентября.