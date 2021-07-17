Про нежных осетин: фильм режиссера из Нальчика Киры Коваленко победил в Каннском фестивале

Кира Коваленко. Фото: стоп-кадр видео интервью с режиссером

Российский кинорежиссер Кира Коваленко взяла награду одного из важнейших для кинематографистов Каннского фестиваля в номинации "Лучший фильм" программы "Особый взгляд". Это вторая по значимости номинация. Коваленко представляла свой второй полнометражный фильм "Разжимая кулаки".

Коваленко - выпускница известнейшей мастерской Александра Сокурова. Она родилась в 1989 году в Нальчике, сначала выучилась на веб-дизайнера и даже успела поработать на телевидении. Однако душа лежала к кинематографу, и девушка отправилась в сложный творческий путь.

Постер фильма "Разжимая кулаки". Фото: Инстаграм Коваленко

"Разжимая кулаки" - фильм, показывающий осетинский народ с разных сторон (порой неожиданных). По словам самой Коваленко, она стремилась показать потаенную нежность, которая живет в сердцах осетин - особенно мужчин.

Действие фильма происходит в маленьком городе Мизур в Северной Осетии, в котором главная героиня Ада живет вместе с отцом и младшим братом. Отец воспитывает детей строго, "не зная границ между заботой и гиперопекой".

- Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось, - сказано в описании фильма.

Актеры фильма "Разжимая кулаки"

Режиссер не смогла лично получить приз в Каннах, потому что во время объявления результатов уже покинула мероприятие. Поэтому за нее на сцену вышел продюсер фильма Александр Роднянский. От лица Киры он поблагодарил всю группу, которая работала над картиной, а также педагога Коваленко Сокурова.

- Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда - победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссера! - написал в своем Инстаграм-аккаунте Роднянский.

Первым фильмом Коваленко стала "Софичка", которую тоже тепло приняли критики. Отметим, что другим выпускником школы Сокурова стал Кантемир Балагов. Он получил известность благодаря фильму "Дылда", который выдвигался на премию "Оскар". Однако картина стала крайне неоднозначной для российского кинозрителя.

Кира - выпускница мастерской Александра Сокурова. Фото: Инстаграм Коваленко

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