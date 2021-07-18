На Северном Кавказе завели первые уголовные дела за подделку сертификатов о вакцинации

Изготовителям поддельных сертификатов о прохождении вакцинации грозит до трех лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабардино-Балкарии и Чечне завели первые в СКФО уголовные дела за подделку сертификатов о вакцинации.

Как стало известно сайту stav.kp.ru, медсестра одного из медучреждений Прохладненского района КБР продала справку о прохождении первого этапа вакцинации за три тысячи рублей. Как рассказали в ГУ МВД республики, объяснить свой поступок она отказалась.

А в чеченском селе Алхан-Кала полицейские задержали 63-летнего мужчину из села Гехи Урус-Мартановского района, занимавшегося подделкой и реализацией аналогичных сертификатов. Как уточняют в ГУ МВД по ЧР, он не имел никакого отношения к системе здравоохранения. Вместе с ним был задержан житель Грозного 1974 года рождения, помогавший в изготовлении поддельных сертификатов, печатей и штампов с наименованием различных медицинских учреждений Чечни.

Заведены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Изготовителям поддельных сертификатов о прохождении вакцинации грозит до трех лет лишения свободы или же принудительные работы на тот на тот же срок. Подчеркнем, что понесут ответственность и те, кто купили фальшивую справку. Их наказывают ограничением или лишением свободы на год, либо же принудительными работами до одного года. Отдельно рассматриваются случаи простого использования поддельного сертификата: можно получить штраф до 80 тысяч рублей либо до 480 часов исправительных работ.

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