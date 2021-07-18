Россиянин Ислам Махачев одолел соперника удушающим приемом на турнире UFC

Фото: islam_makhachev

В ночь на 18 июля 2021 года российский боец Ислам Махачев выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе, на котором его соперником выступил бразилец Тиаго Мойзес.

Лучший друг Орла – бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил противника удушающим приемом черного пояса по джиу-джитсу. Бой завершился в четвертом раунде. Все предыдущие - прошли за преимуществом Махачева.

На счету Ислама теперь 20 выигранных пятиминуток. И серия из восьми побед подряд. Последний раз Махачев проиграл в 2016 году. По числу побед подряд из действующих бойцов россиянин уступает лишь чемпиону UFC в легкой весовой категории Чарльзу Оливейре с девятью викториями.

Фото: islam_makhachev

Отметим, что экс-чемпион Нурмагомедов сопровождает друга на турнирах и словно вручную управляет им во время поединка. Хабиб подсказывает Исламу по ходу раундов и в паузах, как ему действовать. Говорит кратко и по делу. На крайнем турнире Орел сказал Махачеву за несколько минут до того, как Тиаго Мойзес сдался, следующее:

- Вспомни, как делал в конце первого раунда, и делай так же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ислам Махачев назвал боем мечты поединок против американца Фергюсона

Напомним, Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (подробнее)