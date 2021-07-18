От коронавируса умер проректор Чеченского государственного педагогического университета

Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич. Фото: ЧГПУ

Утром 18 июля 2021 года скончался доктор педагогических наук и проректор по научной и международной деятельности Чеченского государственного педагогического университета Шавади Арсалиев. Как рассказал министр образования и науки республики Идрис Баи султанов, причиной смерти стали осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией. 24 августа Шавади Арсалиеву должно было исполниться 63 года.

- Мы с давних пор дружили с Шавади Мадов-Хажиевичем, и я с уверенностью могу сказать о нем как о человеке глубоко верующем, порядочном и надежном. Его всегда отличала отзывчивость и желание принести пользу обществу, - отметил министр.

В 2001 году Арсалиев был награжден высшей наградой педагогических наук, медалью Ушинского. В 2003 году ему присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», а еще через 4 года – «Заслуженный деятель науки ЧР». В том же 2007 году Арсалиев стал членом-корреспондентом Академии наук Чечни. В 2010-м его наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». В 2014 и 2016 годах профессор стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу в номинации «Педагогика и психология».

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