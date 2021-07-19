Ислам Махачев за бой с бразильцем Мойзесом заработал почти 9 млн рублей

Турнир UFC Vegas 31 по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 17 на 18 июля Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стали известны размеры гонораров участников турнира UFC on ESPN 26. Так, в главном бою вечера Ислам Махачев задушил бразильца Тиаго Мойзеса в четвертом раунде.

Молодой россиянин за поединок получил 116 тысяч долларов – 55 тысяч за бой, 55 тысяч за победу и 6 тысяч, как поощрительная выплата. Если перевести в рубли, то Махачев заработал почти 9 млн рублей. Его соперник Тиаго Мойзес заработал 36 тысяч долларов.

Молодой россиянин за поединок получил 116 тысяч долларов – 55 тысяч за бой, 55 тысяч за победу и 6 тысяч, как поощрительная выплата Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что турнир UFC Vegas 31 по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 17 на 18 июля.

Поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и представителем Бразилии Тьяго Мойзесом стал главным боем вечера. Россиянин успешно применил удушающий прием в четвертом раунде и досрочно победил бразильца. Для Махачева эта победа стала восьмой подряд.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ислам Махачев - магистрант филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в Пятигорске.

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