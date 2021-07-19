Ставропольский студент Ислам Махачев выиграл главный бой в UFC

Фото: из личного архива И. Махачева

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA), магистрант филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в Пятигорске Ислам Махачев досрочно победил бразильца Тьяго Мойзеса и одержал триумфальную победу в главном бою турнира UFC Vegas 31 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края.

Турнир UFC Vegas 31 по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 17 на 18 июля. Поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и представителем Бразилии Тьяго Мойзесом стал главным боем вечера.

Россиянин успешно применил удушающий прием в четвертом раунде и досрочно победил бразильца. Для Махачева эта победа стала восьмой подряд.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на счету Ислама теперь 20 выигранных пятиминуток. И серия из восьми побед подряд.

Последний раз Махачев проиграл в 2016 году. По числу побед подряд из действующих бойцов россиянин уступает лишь чемпиону UFC в легкой весовой категории Чарльзу Оливейре с девятью викториями.