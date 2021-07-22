На Ставрополье силовики задержали 8 человек, подозреваемых в экстремизме

Всех задержанных доставили в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий на допрос Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Силовики 21 и 22 июля задержали на территории Ставрополья 8 человек, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УФСБ России по краю.

Против них возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности экстремистской организации».

Всех задержанных доставили в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий на допрос.

В управлении также рассказали, что ранее УФСБ России по краю вместе с ГСУ СК России по СКФО пресекли противоправную деятельность членов запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

В результате проведенной операции в апреле 2021 года были задержаны 16человек, входивших в состав экстремистской ячейки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Нефтекумском районе Ставрополья ликвидировали террористическую ячейку ИГ*, которая планировала на территории региона теракты и нападения на полицейских. Одного террориста убили в ходе перестрелки, другого задержали,

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

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