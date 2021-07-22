В Чечне прививку против COVID-19 сделали больше 91% взрослого населения

Вакцинацию первым компонентом против коронавируса прошли 493 480 взрослых жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чечне вакцинацию первым компонентом против коронавируса прошли 493 480 взрослых жителей республики, что составляет 91,3%. Об этом рассказал руководитель оперштаба по противодействию распространению COVID-19 в Чечне Вахит Усмаев. Уточнив, что для формирования коллективного иммунитета достаточно было привить и 60%.

- Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую ситуацию в республике и можем утверждать, что у нас не зафиксирован ни один случай летального исхода среди населения из числа вакцинированных, — добавил Усмаев.

Министр здравоохранения Чечни добавил, что вакцинация поможет спастись и от индийского штамма, который снова мутировал и уже успел охватить республику. В пятницу, 22 июля 2021 года, Эльхан Сулейманов пояснил в своем видеообращении, что «дельта плюс легче проникает в организм и маскируется от иммунных систем». И у него более активная передача и больший индекс заразности. В результате чего чаще стала заболевать молодежь и дети.

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