Группа туристов попала под камнепад в Кабардино-Балкарии

Беда произошла на горе Кору в Чегемском районе Фото: Павел КЛОКОВ

В Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы. Как уточнили сайту stav.kp.ru спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России, все случилось на горе Кору в Чегемском районе республики. По их информации, в результате камнепада пострадали 3 человека. Сообщается, что общее число попавших в беду туристов - восемь. К ним выдвинулась группа из 17 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России с тремя спасателями из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

- В лучшем случае они доберутся до них в полдень 23 июля. Вертолет нет возможности задействовать. Остается только идти пешком, - рассказал «Комсомольской правде» дежурный на станции в Нальчике.

В МЧС республики попавшие под камнепад туристы успели отправить сигнал бедствия по спутниковой связи.

Предварительно сообщается, что камнепад спровоцировала сама же группа. Продолжаем следить за развитием событий.

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