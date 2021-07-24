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Происшествия24 июля 2021 21:06

Задержание подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе попало на видео

28-летний злоумышленник прятался в заброшенных постройках
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Полиция продолжает поиски второго подозреваемого в убийстве Руслана Абовяна

Полиция продолжает поиски второго подозреваемого в убийстве Руслана Абовяна

Задержание подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска в Ставрополе Руслана Абовяна попало на видео.

Напомним, злоумышленника правоохранители нашли сегодня, 24 июля, на территории Андроповского района.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России, 28-летний подозреваемый прятался в заброшенных постройках. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поисками второго подозреваемого в громком убийстве правоохранителя.

Появился фоторобот подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя. Имя разыскиваемого злоумышленника – Заурбек Кениев. Известно, что в 2020 году 44-летний уроженец Чечни был осужден за незаконную рубка лесных насаждений.

Видео задержания подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе

Тогда один из районных судов Тверской области назначил Кениеву наказание в виде трех лет условно. Мужчина должен был отмечаться раз в месяц и не менять место жительства.

Сейчас Заурбек Кениев должен находиться под надзором в Тверской области.

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