Сидел за убийство сестры: подозреваемый в расстреле замначальника угрозыска в Ставрополе арестован по двум статьям

Фото: момент задержания подозреваемого в убийстве ставропольского полицейского

Подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска по Ставрополю Руслана Абовяна, 26 июля заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, Ибрагиму Симбаригову предъявлено обвинение по двум статьям: «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия».

Выяснилось, что в 2020 году Симбаригов освободился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства.

Так, как удалось выяснить сайту stav.kp.ru, в 2015 году против него было возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Тогда молодой человек поссорился со своей сестрой Миланой Симбариговой.

Во время конфликта он зарезал родственницу. От полученных травм девушка скончалась. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

Во время допроса 28-летний злоумышленник дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Правоохранители устанавливают местонахождение второго подозреваемого в громком убийстве – Кениева. Его объявили в розыск.

Напомним, Симбаригова силовики задержали 24 июля на территории Андроповского района. Он скрывался в заброшенных постройках.

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