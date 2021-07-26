Абовян зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником

«КП» рассказывает биографию Руслана Абовяна, убитого из мести замначальника угрозыска по Ставрополю. Расследование громкого уголовного дела продолжается, появляются новые подробности.

Как стало известно, Руслан Абовян начал свою профессиональную деятельность в 2004 году милиционером отдельной роты патрульно-постовой службы милиции.

В 2009 году он перевелся в подразделение уголовного розыска, где прослужил много лет. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Там же добавили, что за период службы Абовян зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. О нем можно сказать, что жил на службе 17 лет.

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции – заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна.

- Коллеги Руслана выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Светлая память, - говорится в сообщении.

По поступившей информации от медицинских работников пациенту были причинены 9 пулевых ранений в различные части тела

Напомним, что трагедия произошла ночью 23 июля на улице Южный обход Ставрополя. Там неизвестный несколько раз выстрелил в заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по Ставрополю и скрылся на автомобиле «Ваз-2109» серебристого цвета.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в бедро. Его оперативно доставили в 4-городскую больницу Ставрополя. Там врачи боролись за жизнь Абовяна, но он скончался в реанимационном отделении.

По поступившей информации от медицинских работников пациенту были причинены 9 пулевых ранений в различные части тела.

Злоумышленник уже был осужден условно. Сейчас он должен был находиться под надзором в Тверской области

На следующий день полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве полицейского. Чуть позже на территории Андроповского района задержали второго злоумышленника.

Им оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов. Его отвезли на допрос к следователям. В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что молодой человек прятался в заброшенных постройках.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли у подозреваемого обоймы пистолетов и патроны.

- Следствием готовятся документы для ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Правоохранители ищут второго злоумышленника

Сейчас правоохранители ищут второго подозреваемого в убийстве ставропольского полицейского.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе.

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