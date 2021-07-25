Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе Руслана Абовяна 25 июля 2021 года. Главное

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского Абовяна в Ставрополе

Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе Руслана Абовяна произошло 23:40, 23 июля, на улице Южный обход Ставрополя. Там неизвестный несколько раз выстрелил в заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по Ставрополю и скрылся на автомобиле «Ваз-2109» серебристого цвета.

По поступившей информации от медицинских работников пациенту были причинены 9 пулевых ранений в различные части тела

В городе ввели план «Перехват». Пострадавший получил огнестрельное ранение в бедро. Его оперативно доставили в 4-городскую больницу Ставрополя. Там врачи боролись за жизнь Абовяна, но он скончался в реанимационном отделении.

По поступившей информации от медицинских работников пациенту были причинены 9 пулевых ранений в различные части тела.

24 июля полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя.

Имя разыскиваемого злоумышленника – Заурбек Кениев. Известно, что в 2020 году 44-летний уроженец Чечни был осужден за незаконную рубка лесных насаждений

Имя разыскиваемого злоумышленника – Заурбек Кениев. Известно, что в 2020 году 44-летний уроженец Чечни был осужден за незаконную рубка лесных насаждений.

Тогда один из районных судов Тверской области назначил Кениеву наказание в виде трех лет условно. Мужчина должен был отмечаться раз в месяц и не менять место жительства. Сейчас Заурбек Кениев должен находиться под надзором в Тверской области.

Однако, находясь под надзором, он не только покинул регион, но и теперь проходит как подозреваемый в громком убийстве на Ставрополье.

24 июля возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ход расследования данного уголовного дела находится на личном контроле прокурора Ставропольского края.

- На личном контроле прокурора Ставропольского края находится ход расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по г. Ставрополю, - прокомментировали в пресс-службе краевого ведомства.

Около 16:00 24 июля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе.

Около 18:00 24 июля на территории Андроповского района Ставрополья силовики задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя.

Как рассказал сайту «КП-Северный Кавказ» собственный источник, злоумышленником оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов. Его отвезли на допрос к следователям. В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что молодой человек прятался в заброшенных постройках.

Задержание подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска в Ставрополе Руслана Абовяна попало на видео. Второй подозреваемый - Заурбек Кениев пока не найден.

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