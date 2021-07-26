Задержанный в убийстве замначальника отдела угрозыска Ставрополя признался, что застрелил Абовяна из мести

Фото допроса подозреваемого в убийстве ставропольского полицейского. Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе признался на допросе, что сделал это из мести.

Напомним, что 28-летнего злоумышленника задержали 25 июля. Он прятался в заброшенных постройках Андроповского района.

На допросе подозреваемый признался, что застрелил ставропольского полицейского Руслана Абовяна, чтобы отомстить за смерть уроженца Чечни Джамбулата Дадаева. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что одна из версий убийства в Ставрополе замглавы местного отдела уголовного розыска Руслана Абовяна это - месть. Дело в том, что полицейский Абовян шесть лет назад участвовал в задержании в Чечне.

Напомним, история произошла в апреле 2015 года.

В тот день в Ленинском районе Грозного полицейские пытались задержать вооруженного жителя Ставрополья, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить полицейский автомобиль, открыл по ним стрельбу.

Ответными выстрелами он был убит. Личность вооруженного мужчины известна, это житель Ставрополья Джамбулат Дадаев. Его подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Спецоперация ставропольской полиции в Грозном вызвала тогда недовольство властей Чеченской Республики.

В частности, после того, как в ходе спецоперации ответным огнем был убит вооруженный житель Ставрополья Джамбулат Дадаев, глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур республики и заявил о нарушениях в ходе спецоперации.

По его словам, у сотрудников ставропольского УВД не было законных оснований для проведения операции. И, якобы, МВД ЧР не было поставлено в известность.

Одним из тех, кто участвовал тогда в скандальном задержании был ставропольский полицейский Руслан Абовян.

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