"Платим за все": заповедник в Ирландии захотел заполучить кавказских мишек

Мишкам стало тесно в Дагестане. Фото: стоп-кадр видео darsi_park

Около села Рукель в Дагестане есть приют для животных, которые попали в беду. Хозяева подбирают брошенных и искалеченных медведей, тигров, верблюдов и краснокнижных животных, чтобы дать им заботу и кров.

Так в одно время в руки добровольцев попали несколько медведей - Тяпа и Бу. Маленький Бу раньше жил в дагестанском ресторане, когда его оттуда выкинули. Он поломал хозяевам заведения трубопровод и попал в немилость. Тяпа пришел в приют всего на пару месяцев: контактный зоопарк оставил его на некоторое время, но позже просто не забрал. Всего на территории приюта живут шесть медведей.

Новые хозяева оборудовали для них отдельные большие клетки, которые были комфортны для маленьких медвежат. Но когда они начали расти, остро встал вопрос сооружения большого вольера, причем совместного. Тогда на ферме началась большая стройка, которая оказалась очень затратной.

Глава приюта обращались за помощью с неравнодушным гражданам, чтобы те помогли финансово в строительстве. И тогда поступило интересное предложение из Ирландии. Заповедник захотел забрать Тяпу и Бу к себе из Дагестана.

- Мишки будут жить в полувольных условиях на большой территории, за ними будут следить, но движение их не будет ограничено. Все расходы берут на себя ирландцы, на данный момент оформляются документы. Сегодня поднялся вопрос о третьем мишке: много цирков сейчас без работы, некоторые из них думают забрать третью медведицу, - рассказала корреспонденту "КП-Северный Кавказ" Ирина Куликовская, хозяйка приюта.

Также она отметила, что цирк взамен сможет помочь с постройкой вольеров для остальных трех медведей. На данный момент возводят постройку масштабом 18х18 м, но в будущем ее хотят расширить до 80х80 метров.

Отметим, что хоть начинание Ирины и ее команды активно поддержали в социальных сетях, жители ближайшей деревни настроены крайне негативно. Глава поселения даже добился отключения фермы от воды - приют уже четвертый год бутылками закупает питьевую воду для людей и животных.

Администрация приюта вынуждена закупать воду на все нужды людей и животных самостоятельно

Организаторы рассказывают в социальных сетях, что глава поселения выкопал водопроводные трубы, которые шли к ферме. Приют находится в значительном отдалении от деревни, то есть никакой опасности или неудобств для местных жителей нет.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о жестоком обращении с маленьким львенком. 18-летний уроженец Краснодарского края приехал купил животное для платных фотосессий. Он перевез его в Дагестан и стал использовать как игрушку, а чтобы львенок был послушным, ему переломали задние лапы.

Когда закончился туристический сезон, животное бросили умирать.

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