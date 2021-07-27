Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

К 27 июля 2021 года в республике привито 563 264 человека! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Чечне ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туристической отрасли, транспорта, сферы услуг, средств массовой информации. Об этом говорится в постановлении республиканского Роспотребнадзора.

Помимо этого, должны будут пройти вакцинацию пограничники, военнослужащие, студенты старше 18 лет и члены избирательных комиссий Чечни.

Тем временем в Грозном провели заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Основной темой на повестке дня стала вакцинация населения от COVID-19!

На сегодняшний день уже 11 районов выполнили план по вакцинации, который составляет 60% привитого взрослого населения. К 27 июля 2021 года в республике привито 563 264 человека!

По словам Кадырова, только за июль количество летальных исходов от коронавируса в республике составило 141 человек, а за сутки – 7.

- Я обратился к населению с призывом проявить гражданскую сознательность и привиться. Это единственный способ защитить себя и окружающих. Важно прислушиваться к мнению специалистов, которые единогласно заявляют, что вакцинация необходима. И, конечно же, не поддаваться на провокации людей далеких от науки! – подытожил чеченский лидер.

Напомним, в Чечне первым компонентом вакцины привились 36,5% населения. Республика занимает третье место в России по данному показателю, уступая Чукотке и Белгородской области. Остальные республики СКФО существенно отстали.

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Коронавирус на 27 июля 2021 года в Чечне обнаружили у 15342 человек. За сутки диагноз подтвердился у 121 жителя республики. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 3 и составляет 283.

За вчерашний день выздоровели еще 30 человек. Их выписали из больницы. Число победивших болезнь достигло 12860.

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