Выпустили половину обоймы: на Ставрополье расстреляли машину адвоката

Было произведено не менее шести выстрелов Фото: СОЦСЕТИ

В Ставропольском крае попытались убить 27-летнего адвоката из юридического департамента Эльчина Валиева.

Покушение произошло ночью с 25 на 26 июля 2021 года на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе. По данным следователей, неизвестные на иномарке «Toyota Land Cruiser» поравнялись с автомобилем адвоката и произвели в его сторону не меньше шести выстрелов из огнестрельного оружия.

По последней информации, Валиев выжил и находится в больнице с ранением предплечья левой руки.

- Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ), - сказано в официальном сообщения от пресс-службы СУ СКР по Ставропольскому краю. - Проводятся действия, направленные на установление личностей подозреваемых.

Напомним, 23 июля 2021 года в Ставрополе был расстрелян заместитель начальника отдела уголовного розыска Руслан Абовян. Полицейский 17 лет, по словам коллег, «жил на работе». Следователи предполагают, что убил Абовяна 28-летний киллер Ибрагим Симбаригов, нанятый родственником убитого в Чечне Джамбулата Дадаева. Дадаев погиб в 2015 году во время спецоперации. Ставропольские силовики пытались задержать его в рамках уголовного дела о покушении на бизнесмена. Дадаев оказал сопротивление, в результате был убит.

Расстрелянный 23 июля 2021 года Руслан Абовян принимал участие в той спецоперации.

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