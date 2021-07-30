Спасал людей при наводнениях и теракте: в Северной Осетии во время поисковой операции погиб опытный спасатель

29 августа Александру Разбитнову должно было исполниться 42 года. Фото: ГУ МЧС по РСО-Алания

Во время поисков упавшего в каньон тракториста в Северной Осетии погиб опытный спасатель, учувствовавший в сотне спасательных операций.

29 июля Александр Разбитнов со спасателями обследовал горную реку Урух, когда сильное течение опрокинуло рафт и всем пришлось добираться до берега самостоятельно. Александр сделать этого не смог. Его тело нашли в 400 метрах от падения утром 30 июля.

Спасатель с семьей. Фото: личная страница Александра Разбитнова в соцсети

Как рассказали сайту stav.kp.ru коллеги Разбитнова, он был профессиональным скалолазом и альпинистом. Очень любил свое дело. За 16 лет службы прошел огонь и воду.

- Принимал участие в гуманитарной операции в Южной Осетии. Помогал беженцам из лагеря, разбитого в районе Алагира. Эвакуировал людей во время паводков и ликвидировал последствия страшного теракта на центральном рынке во Владикавказе, который произошел в 2010 году. Оказывал помощь раненым сразу после того, как прогремел взрыв, - рассказала «КП» представитель ГУ МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко.

В 2013 году Александр участвовал еще в двух масштабных спасательных операциях. В марте он помогал справиться с крупным пожаром в селении Мизур. Тушение осложнялось сильным ветром, который не позволял привлечь авиацию и разносил огонь по всему населенному пункту. Тогда были уничтожены четыре жилых дома и шесть хозяйственных построек.

Фото: личная страница Александра Разбитнова в соцсети

И в тот же год был направлен на вершину горы Казбек, где в сложнейших погодных условиях велись поиски пропавшего гражданина Великобритании Джона Стайлз. Тело туриста сумели найти лишь через год. 29 августа Александру Разбитнову должно было исполниться 42 года. Без отца остались две маленькие дочери.

Напомним, 26 июля 2021 года трактор с водителем упал в каньон во время дорожных работ между поселками Мацута и Ахсау. Трактор нашли, а водителя до сих пор ищут.

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