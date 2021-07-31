"Ахмат" торопит суд с решением по иску к Google

Первое слушание пройдет в декабре 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS\пресс-служба ФК "Ахмат"

Арбитражный суд Москвы рассмотрел заявление по иску футбольного клуба "Ахмат" к Google. В нем представители грозненцев просили ускорить рассмотрение дела. Предварительное слушание по делу, которое поступило в суд 23 июня 2021 года, было назначено на 15 декабря.

Тяжба связана с санкциями против "Ахмата", введенными США в декабре 2020 года в рамках расширения "акта Магнитского". Кроме футбольного клуба, в список попали "Абсолютный Чемпионат Ахмат", Фонд имени Ахмата Кадырова и клуб смешанных единоборств "Ахмат". Все эти организации "предоставляют финансирование" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и якобы нарушают права человека, считает Минфин США.

Следом Google заблокировал YouTube-канал футболистов. И они решили оспорить это решение через суд.

- Клуб обратился в суд с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга. [...] Впервые спортивная организация включена в санкционный список по мотиву нарушения прав человека. Но беспримерные санкции США сами по себе противоречат целевым установкам, - комментирует решение пойти в суд руководство "Ахмата".

Сроки рассмотрения иска не устроили представителей клуба. Но прошение об ускорении процесса суд отклонил. По мнению судьи, они укладываются в норму - не более полугода со дня принятия иска. Кроме того, процесс затрагивает иностранного ответчика - американский офис Google - что усложняет работу. Суд уведомил, что получил переведенные на английский язык документы и предпринимает меры, чтобы уведомить ответчика о слушаниях.

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