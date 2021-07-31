Томограф раздора: экс-врач засел на вышке и угрожает облить себя бензином

Салим Халитов

В Каспийске бывший завотделением Салим Халитов снова устроил очередной безумный перфоманс. Мужчина залез на осветительную мачту "Анжи-Арены" и просит встречи с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым и госсекретарем республики Хизри Абакаровым. Фото с места публикуют очевидцы ЧП.

Салим Халитов на "Анжи-Арена"

- На вышке Салим Халитов, он с канистрой. Говорит, что требует встречи с политиками и увольнения главврача республиканского травмцентра. Говорит еще, что в канистре есть бензин, - рассказал сайту stav.kp.ru информированный источник [официальных комментариев на этот счет пока не поступало - Прим.].

А все началось с мультиспирального компьютерного томографа. Звучит серьезно, Дагестан действительно нуждался в нем - в таком точном и быстром. И вот в 2014 году аппарат купили. Дагестанские порталы уверяли, что с этим оборудованием жизнь в республике изменится.

Но вышел только скандал. В начале 2020 года заведующий отделения лучевой диагностики ортопедо-травматологического центра Халитов провел онлайн-экскурсию по своей работе. В которой рассказал о недостатках своего отделения. И одной из центральных претензий медика к руководству был тот самый томограф. Помещение, выделенное под томограф, оказалось маленьким. Его можно бы расширить, но в бытность Халитова денег не давали. Приходилось работать в стесненных условиях.

Закончил медик обращением к тогдашнему главе Минздрава с просьбой вмешаться. Но Халитова уволили. И он ушел в правозащитную деятельность в области медицины. Однако врача до сих пор не отпускает ситуация с отставкой.

Осенью 2020 года Халитов организовал аж дважды выступил с акциями протеста. Первая - голодовка - закончилась быстро. А вторая - демонстрация на крыше в Махачкале - завершилась еще быстрее. Мужчина взобрался на многоэтажку и просидел там несколько часов с плакатом "Лжецам не место в медицине", требуя встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Позже его сняли сотрудники правоохранительных органов.

Салим Халитов на крыше во время осенней акции в Махачкале

- Просто дайте мне знать, что будете со мной говорить лично и принимаете мои условия. Я не псих и с ума не сошел. Просто они не оставили мне другого выхода, - писал Халитов.

Свои требования бывший медик опубликовал в соцсетях незадолго до акции. Чем закончится очередная история - непонятно.

Объяснения Салима Халитова

Кстати, осенью все того же 2020 года в Дагестан завезли второй томограф. С ним, кажется, никаких проблем не случилось.

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