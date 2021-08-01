Боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 81 кг и принес сборной России 38-ю медаль Олимпиады в Токио Фото: REUTERS

Бронзу на Олимпийских играх в Токио 2020 выиграл 26-летний боксер Имам Хатаев, представляющий Чеченскую Республику. «КП-Северный Кавказ» рассказывает биографию Имама Хатаева.

Имам Хатаев родился 31 августа 1994 года в селе Кулары Чеченской Республики, где рос с младшим братом Шамилем. Еще в детстве мальчики увлеклись борьбой и боксом и начали тренировки, а первым профессиональным наставником Имама стал Шамиль Бацагов. А началось все еще, когда маленькому жителю чеченского села было 4 года.

Тогда он начал заниматься борьбой. Его отец – Абдулла Ахъядович очень любил бокс. Когда сыновья Имам и Шамиль подросли, он решил отдать их на секцию бокса. На тот момент, по словам Шамиля, у мальчиков уже были неплохие успехи в борьбе. Фраза «Через тернии к звездам» удачно описывает спортивный путь братьев.

Братья Хатаевы ездили в соседнее село на тренировки, потому что в их населенном пункте не было спортзала. Мальчикам приходилось мерзнуть на дороге, ловить «попутки», так как иногда не было денег на проезд

Спортивного зала в их маленьком селе тогда еще не было. Мальчикам приходилось просыпаться рано, стоять на дороге и ловить «попутки», чтобы доехать до соседнего села, где и проходили тренировки по боксу:

Стояли с братом на дороге, «голосовали», ловили «попутки», замерзали. Брат меня постоянно успокаивал, когда я жаловался, что мерзну. Говорил, сейчас, еще чуть-чуть и машина какая-нибудь проедет, мы сядем и поедем, потерпи. Много трудностей испытали, прежде чем начали зарабатывать в боксе, - вспоминает Шамиль.

Их отец строго относился к спортивному воспитанию Имама. За два часа до начала занятий в школе будил его, в любую погоду, даже самую морозную, заставлял бегать.

Первые серьезные победы в профессиональной биографии Имама случились в 2014 году. В марте спортсмен улетел в Самару, где проходил чемпионат Российского студенческого союза по боксу памяти олимпийского призера Алексея Киселева. Всего на турнире класса А собрались 90 боксеров со всей России, а Хатаев выступил в весе до 81 кг и в финале соревнований взял золото.

Братья Имам и Шамиль Хатаевы с детства увлечены спортом. Их отец, не жалея сыновей, тренировал с детства

Также Имам отметился на чемпионате мира среди студентов, который проходил в Якутии, и тоже достиг первого места. Помимо этого, чеченский спортсмен участвовал в первенствах России среди юниоров и молодежи и добрался до бронзы на обоих турнирах.

Год спустя Имам вернулся на всероссийские молодежные состязания и поднялся уже до серебряной медали. В 2015 году Хатаев стал участником чемпионата России, который проходил в Самаре.

В весовой категории до 81 кг Имам дошел до финала, но уступил победу боксеру из Московской области Георгию Кушиташвили, заняв второе место. Двумя годами позже первенство страны проходило в Грозном, где чеченский спортсмен вновь остался в шаге от победы и ограничился серебром, уступив золото Раджабу Раджабову из Подмосковья. А вот брату Имама повезло больше: в тот год Шамиль стал чемпионом России в весовой категории до 75 кг.

Зато в 2017-м биография Хатаева-старшего пополнилась званием мастера спорта международного класса. В 2020-м Хатаев защитил чемпионское звание в полутяжелом весе, выйдя на ринг в Оренбурге против Шарабутдина Атаева из Махачкалы. Кроме титула и вознаграждения из призового фонда, боксеры-победители получили по машине Kia Rio.

Мама Имама не смотрит его бои, переживает сильно за сына. А в этот раз особо волновался отец спортсмена, который и привел его в спорт

Сейчас на малой Родине Имама во всю идет подготовка к торжественной встрече спортсмена. Мама парня не смотрит его бои, переживает за сына. Ждет, пока заканчивается состязание, а потом уже спрашивает у младшего сына, как все прошло.

Встречать Имама Хатаева вместе с многочисленными родственниками и друзьями будет также глава Чечни Рамзан Кадыров

- Будут все родственники, будут все друзья, приедет боксерский клуб «Ахмат», даже будет сам Рамзан Кадыров. Приедет его встречать, конечно, это большая честь для нас. Из аэропорта сразу поедем домой. Там нас всех будут ждать с накрытыми столами, будут танцы обязательно, - делится брат Имама.

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