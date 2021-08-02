Сель заблокировал въезд к лагерю альпинистов в Кабардино-Балкарии

Работа по очищению проезда началась Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабардино-Балкарии селевой поток заблокировал проезд к альпинистскому лагерю "Безенги". Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.

Проблему обнаружили 1 августа, в 21 часов. По последним данным, в лагере находится 180 человек, в том числе - десять детей. Пока что выехать оттуда невозможно, но сотрудники МЧС уверяют, что в лагере достаточный запас медикаментов, питьевой воды и продуктов.

- Налажено взаимодействие со всеми дежурными службами Черекского района. Работы по расчистке автодороги начнутся в 6 утра силами местной администрации в количестве двух человек и одной единицы техники (Бульдозер). Работы завершат, ориентировочно, в 18 часов, - сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пока идет расчистка - спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России организуют пешую переправу для туристов. К слову, ранее они спасли группу альпинистов, которые застряли на вершине из-за селевого потока.

- Два альпиниста при спуске на маршруте 4Б попали под камнепад. Самостоятельно спуститься не могли, попросили помощь у спасателей, - сообщают представители Эльбрусского ВПСО.

На место вылетел вертолет с пятью спасателями. Пострадавших эвакуировали в лагерь "Безенги", а оттуда - в больницу.