К изолированным из-за селя альпинистам Кабардино-Балкарии восстановили движение

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщило, что спасатели восстановили движение по автодороге к лагерю альпинистов. Они оказались отрезаны от большой земли из-за сошедшего селя.

- Расчищен участок автодороги протяженностью 6-7 метров и объемом 70 кубометров грунта. Движение осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, проблему обнаружили 1 августа, в 21 часов. По последним данным, в лагере находится 180 человек, в том числе - десять детей. Пока что выехать оттуда невозможно, но сотрудники МЧС уверяют, что в лагере достаточный запас медикаментов, питьевой воды и продуктов.

Подробнее об инциденте читайте в материале "КП-Северный Кавказ".