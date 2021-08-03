Президент России одобрил строительство велотерренкура на Ставрополье

Велодорожку начнут прокладывать в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Глава Железноводска Евгений Моисеев сообщил на своей странице в Instagram, что проект строительства велодорожки, соединяющей города КМВ, получил одобрение президента России.

- На планерке губернатор дал соответствующие поручения об изменении краевого законодательства и подготовке поправок к уточнению федерального законодательства, которые бы позволили строить Кавминводский велотерренкур, - уточнил Моисеев.

В проект из федерального бюджета планировалось вложить 2,8 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Железноводска

По словам мэра Железноводска, велодорожку начнут прокладывать в 2022 году, тогда же будет сдан первый этап маршрута.

Напомним, проект, в который из федерального бюджета планировали вложить 2,8 млрд рублей, был остановлен по решению суда. Велодорожка протяженностью 75 километров должна была связать Железноводск и Минеральные воды и пролегать через памятники природы, горы «Бештау» и «Змейка». Изменить границы природоохранных зон пыталась Дума Ставропольского края, но прокуратура региона выступила против этого: принятый закон был отменен, а вслед за ним — и розыгрыш тендера на строительство.

Глава Железноводска в своем Инстаграме призвал поучаствовать в народном опросе по велотерренкуру

Тогда ставропольские депутаты выступили с инициативой поправок в федеральное законодательство, дающих право менять границы особо охраняемых территорий и передавать их земли под застройку. Проект все еще находится на рассмотрении в Госдуме. По мнению властей Ставрополья, велотерренкур нужен региону: он улучшит инфраструктуру, вокруг которой будет появляться бизнес и рабочие места.

- Во время строительства главная задача - максимально сохранить природный рельеф, - уверяет Моисеев. - Благодаря проекту удастся реконструировать терренкуры до горы Развалка, Каскадной лестницы, поселка Новотерского, от Западного Бювета до горы Железной.

На маршруте поставят камеры, фонари, домики для отдыха с розетками для телефонов и бесплатным WI-FI, нестационарные кафе и питьевые бюветы, смотровые площадки, точки велопроката - в общем, будет лучше, чем в Европе, у местных жителей появится работа. Однако экологи уверены: ущерб природе будет нанесен большой.

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План терренкура включает шесть площадок на открытом воздухе. В их числе Феррум-мэном, Смирновский бювет, бювет-книга, Курортное озеро и другие. Здесь туристы и местные жители могут сыграть в городки, поиграть в теннис, потанцевать (подробнее).