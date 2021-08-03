Смертница, готовившая теракт, сдалась полицейским в Ставропольском крае

Заявительница находится под охраной Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае террористка-смертница сдалась полицейским. Она готовила теракт, но поняла, что не хочет совершать преступление, передает региональный антитеррористический комитет в своем Telegram-канале "Антитеррор СК"*.

Согласно тексту сообщения, 2 августа в один из городских отделов МВД России пришла девушка в хиджабе с маленькой женской сумкой в руках. Она заявила, что ранее познакомилась с "черными вдовами" - женами убитых боевиков. Женщины завербовали ее и убедили организовать теракт, для чего заявительница изучила технику создания бомбы и начала сооружать пояс смертницы.

Девушка готовилась больше года. На майские праздники она должна была исполнить задуманное в многолюдном месте, но весной поняла, что не хочет этого делать, и через несколько месяцев рассказала о планах сотрудникам правоохранительных органов.

С девушкой работают сотрудники правоохранительных органов. Ее взяли под охрану.

Ранее, в апреле 2021 года, силовики предотвратили теракт в Кисловодске, задержав группу радикалов. Первые задержанные признались, что готовили нападение на отдел полиции, где отмечался один из экстремистов. Во время обысков в домах подозреваемых правоохранители нашли запрещенную в свободном обороте религиозную литературу, стрелковое оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Позже задержания продолжились. К концу июля 2021 года в громком уголовном деле фигурируют уже 17 человек. Им вменяют статьи "Организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "Приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору".

*На момент публикации сообщение удалено, но пересланная копия с активной гиперссылкой на "Антитеррор СК" сохранилась в других каналах