Силовики задержали семерых исламистов, готовивших теракт в Кисловодске

В радикальную группировку входили 13 парней и одна девушка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правоохранители продолжают расследование громкого уголовного дела в отношении 17 участников запрещенного на территории Российской Федерации международного религиозного объединения, действовавших на Ставрополье.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям: «Организация и участие в деятельности экстремистской организации», «Приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 21-22 июля 2021 года силовики задержали еще 7 участников запрещенного религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

Среди задержанных: Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность этого религиозного объединения, направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в России единого исламского государства.

В состав объединения вошли остальные обвиняемые.

Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершить теракт на территории административного здания отдела полиции Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства.

Их задержали сотрудники центрального аппарат ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что участники радикального объединения Даниил Камнев и Сабиля Мамедова планировали 5 апреля взорвать отдел МВД по Кисловодску. Там отмечался один из участников группировки.

В день исполнения задуманного их задержали. Во время обысков в домах подозреваемых правоохранители нашли запрещенную в свободном обороте религиозную литературу, стрелковое оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

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