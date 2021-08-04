5,8 кг за 2 часа: врач-стоматолог из Дагестана установил мировой рекорд по сгонке веса

Багама Айгубов установил еще один рекорд и попал в книгу рекордов Гиннесса. Фото: пресс-служба министерства спорта Дагестана

Известный на весь Дагестан житель села Муги, врач-стоматолог и рекордсмен России и мира Багама Айгубов взял новую спортивную вершину и снова попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом ему помог его невероятный метаболизм.

За два часа пробежки он сбросил почти 6 килограмм веса. Хотел 8 кг, но и этого хватило, чтобы стать чемпионом мира по сгонке веса за такие экстремально короткие сроки. Айгубову, на минуточку, 67 лет. Перед стартом его вес составил 87,5 кг.

- Свой рекорд уроженец села Муги Акушинского района устанавливал под палящим солнцем на стадионе имени Елены Исинбаевой. За состоянием здоровья мужчины следила бригада медиков. На финише они померили ему давление, которое было в норме – 120 на 70, - рассказали в министерстве спорта Дагестана.

Мужчина посвятил победу всем спортсменам из Дагестана, которые выступают на Олимпийских играх в Токио. Самому Айгубову к новым достижениям не привыкать: осенью 2020 года он за пять часов бега сбросил более 9 кг, что тоже является рекордом.

На тяжелом спортивном пути врача всегда поддерживает его дочь. Именно она занималась подбором даты и места мероприятия, а также всеми документами и т.д. Как рассказывает девушка, она всегда больше всех переживает за отца.

Мужчину всегда поддерживала его родная дочь. Фото: инстаграм Айгубова

- Я выбирала дату - 09.09.2020- красивая и роковая. Дождь, солнце, ветер, ливень, холод, гром, молнии! Я, сидя под лестницей в луже, с протекающими ливневыми дождевыми водопадами, проводами от аппаратуры напряжением 220 вольт, промокшая, замерзшая, смотрела, как мои папа бежит. Бежит, не останавливаясь, без футболки с гантелями в руках, полностью промокшими штанами и кроссовками, рыдала и хотела остановить все ! Но папа не сдался и продолжил, - вспоминает дочь дагестанского рекордсмена его прошлые достижения.

Журналисты "КП-Северный Кавказ" поговорили с семьей Айгубовых об их звездном родственнике. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

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