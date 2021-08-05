«Реанимации переполнены»: глава Ингушетии переболел коронавирусом и рассказал о последствиях

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не уберегся от Covid-19. Фото: Instagram

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов переболел коронавирусом. О том, почему не удалось уберечься от Covid-19, о последствиях перенесенной инфекции и о неутешительной ситуации с заболеваемостью в республике руководитель региона рассказал на своей странице в Instagram.

- Текущая статистика показывает сегодня неутешительную картину: в стационары медицинских учреждений ежедневно поступает более 50 человек, реанимации переполнены, за последние два месяца из-за коронавируса умерли 39 человек, - сообщил Калиматов.

Политик подчеркнул, что власти делают все от них зависящее, но в первую очередь сами люди должны понять всю ответственность за свои и чужие жизни.

- По возможности необходимо ограничивать массовость на свадьбах и похоронах, обеспечивать присутствующих средствами защиты. Имамы должны доносить до прихожан мечети, что массовые молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию, - сказал глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что не понаслышке знает об опасности коронавируса.

- Я собирался привиться, но болезнь меня опередила. Исходя из личного опыта могу сказать, что Covid-19 - очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия инфекция, - поделился политик.

Он также добавил, что, как только по медицинским показаниям будет можно, он сделает прививку от коронавируса и посоветовал всем, у кого нет метотвода, последовать его примеру.

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