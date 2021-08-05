Еще одна жертва: в Северной Осетии альпинистка из Томска погибла под камнепадом

Это не первый камнепад за последние месяцы. Фото: МЧС Северной Осетии

5 августа 2021 года на перевале Сталь Южный в Северной Осетии произошел камнепад. Валуны сорвались с гор и упали на альпинистов. Девушка-спортсменка из Томска была в это время на перевале и стала жертвой камнепада.

Камень попал альпинистке по голове, нанеся серьезную травму. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, но девушка скончалась.

- Сообщение поступило в 12:05 мск четверга. К месту происшествия сразу были направлены спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации пострадавшей альпинистки со спасателями и медиком на борту, - сказано в сообщении ведомства.

Известно, что пострадавшей было 33 года, она приехала из Томска покорять горы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в конце июня в Дагестане произошел большой камнепад. Валуны засыпали дорогу, перегородив ее. Так сразу четыре района республики оказались изолированы - к ним невозможно было добраться. К счастью, никто не пострадал. Однако не все инциденты заканчивались хорошо.

Например, 4 августа 2021 года в горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина. Группа туристов попала под камнепад в ущелье Безенги. По предварительным данным, мужчины были из Москвы. И эта группа не была зарегистрирована.

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