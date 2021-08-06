Серебро Гаджимагомедова на Олимпиаде - это трагедия. Рассказываем, почему

Муслим Гаджимагомедов странно проиграл кубинцу Хулио Сесар де Ла Крусу Фото: REUTERS

Когда боксера Муслима Гаджимагомедова поздравляли с гарантированной бронзой Олимпийских игр, он отмахивался: «Бронзе я не радуюсь! Мы приехали только за победой! Рассчитываю только на золото!».

Тренер был еще более категоричен: «Нас бронза не интересует. Если мы станем бронзовыми призерами, это станет для нас трагедией». Муслим в итоге взял серебро Олимпиады (эта награда стала 60-й для сборной России), уступив кубинцу кубинцу Хулио Сесару де Ла Крусу, но на церемонии награждения стоял с каменным лицом.

Муслим Гаджимагомедов медали не обрадовался Фото: REUTERS

- Серебро никто не запоминает, запоминают только золотую медаль. Конечно, от Олимпиады остаются хорошие воспоминания. Но для меня участие - не главное. Я расстроен, полшага не хватило до золота. Будем работать дальше, - прокомментировал спортсмен.

«КП-Северный Кавказ» спросила у дяди Муслима Гаджимагомедова, не могла ли такая жесткая установка повлиять на психологический настрой боксера? Тем более, что перед этим свой бой за выход в финал проиграла его землячка - Зенфира Магомедалиева (но медаль она все равно взяла - бронзовую). И поражение ее тренер назвал закономерным, объяснив волнением спортсменки.

Мама Муслима Гаджимагомедова занимается домашним хозяйством Фото: Личный архив героя публикации

- У Муслима волнение? Такого просто не может быть! Он - спокойный, уравновешенный. Тренер у него такой же. Я смотрел бой - кубинец бегал по рингу просто. Странное судейство, - сказал Ибрагим Абдурахманов. - Встречать будем, как будто золото! Карантин сейчас мешает, так бы, конечно, накрыли большие столы, позвали много гостей. Но он молодой, будут еще поводы собраться!

Дома спортсмена ждет большая семья. К сожалению, награды не дождался старший брат Муслима Расул. Он тоже занимался спортом, подавал большие надежды. А когда он переехал в Краснодар на учебу, с ним случилась беда.

Расул (фото справа вверху) был старше Муслима на три года Фото: Личный архив героя публикации

В ночь на 13 апреля 2014 года парень вступился за друга, у которого на улице вымогали деньги. Негодяи ударили Расула в шею ножом, и тот скончался на месте. Молодому человеку было 20 лет, он входил в национальную молодежную сборную по боксу, побеждал на международных турнирах, рассчитывал получить путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро...

Муслим тяжело перенес гибель брата. И стал тренироваться за двоих, чтобы исполнить мечту Расула.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уже после церемонии награждения стало известно, что Муслим Гаджимагомедов сделает с нежеланным серебром. Спортсмен признался, что выкидывать медаль он, конечно, не будет. Но носить ее у него нет никакого желания. Она будет хранится в его коллекции. Серебро и золото он всегда кладет отдельно.

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Хоть в команде боксера и заявляли, что приехали только за золотом, серебро тоже важно для Гаджимагомедова. Во-первых, потому что он долго шел к нему. Во-вторых, потому что Олимпиада была мечтой и его покойного брата (подробнее).

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