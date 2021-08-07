Медаль отдал, танцевать не стал: как в Дагестане встретили олимпийского чемпиона Заура Угуева

Борец Заур Угуев выступал в категории до 57 кг Фото: REUTERS

Если бы не блестящая, увесистая (около полукилограмма!) медаль на шее, то понять в толпе, где олимпийский чемпион по вольной борьбе Заур Угуев, было бы просто невозможно. Он ничем не отличался от сотен парней, пришедших встретить его в аэропорту Махачкалы: черная футболка с логотипом известного бренда, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки. Невысокий, худой парень (при росте 1,57 м он выступает в категории до 57 кг) держался скромно, говорил мало. Даже лезгинку вежливо отказался танцевать, когда ему кричали: «Пойдем!».

- Спасибо, что вы нашли время уделить мне внимание, нам всем, - сам себя поправил Заур и отдал медаль стоящим рядом представителям своей команды. - За поддержку спасибо. Спасибо моим тренерам, что были всегда рядом и верили в мою победу. Я рад, что принес золотую медаль!

Собственно, столь же лаконичен Угуев был, и когда завоевал эту самую медаль в Токио.

Тихий, спокойный, скромный, исполнительный, трудолюбивый - так тренеры характеризуют Заура Угуева Фото: REUTERS

- Рад, что самая важная награда у меня в руке. Но особенных эмоций не было, без зрителей выступать на самом деле было скучно. Хочется на родину теперь, семью увидеть, тогда, думаю, буду счастлив. Отдохну - и дальше работать, времени до новой Олимпиады осталось немного, - сказал борец.

Следующие, 33-и по счету, Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году. Зауру Угуеву будет всего 29 лет, так что его настрой вполне понятен и оправдан.

Интересно, какую систему тренировок выберет спортсмен. К Играм в Токио о готовился по направленной на выносливость программе «морских котиков». По скорости выполнения упражнений дагестанский борец превосхожил американских спецназовцев!

ПУТЬ ЗАУРА УГУЕВА НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО 2020

1/8 финала

Томас Патрик Гилман (США) - Заур Угуев (Россия) - 4:5

Четвертьфинал

Гуломджон Абдуллаев (Узбекистан) - Заур Угуев (Россия) - 4:5

Полуфинал

Реза Атринагарчи (Иран) - Заур Угуев (Россия) - 3:8

Финал

Кумар Рави (Индия) - Заур Угуев (Россия) - 4:7

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Угуев родом из дагестанской столицы вольной борьбы - города Хасавюрт. В спорт он пришел в 8 лет вместе со старшим братом (подробнее).