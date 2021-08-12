Депутат Гаджиев опроверг информацию о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов

Садулаев в главном бою Олимпиады в Токио он встретился с американцем Кайлом Снайдером по прозвищу Бульдозер. Дагестанец одолел его со счетом 6:3 Фото: REUTERS

Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в беседе с журналистами опроверг информацию, что подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов.

- Эта информация не соответствует действительности. Магомед Гаджиев не вручал Садулаеву 1 млн долларов, - прокомментировал он.

Ранее в сети распространилась информация, что депутат Гаджиев встретился с Садулаевым и преподнес подарок в честь завоевания золота - 1 миллион долларов.

Причем сам депутат за 2020 год задекларировал доход в 9 115 435 рублей. Это минимум в 8 раз меньше, чем его подарок для спортсмена.

- Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами, - написал в своем инстаграм-аккаунте Садулаев.

Оказалось, что новость про один миллион долларов за победу на Играх в Токио стала фейком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, 56-летний Магомед Гаджиев - российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции "Единая Россия", член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Он заработал в 2020 году 9,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом его доход вырос примерно на 1,1 млн рублей.

Садулаев занимается вольной борьбой в весе до 97 килограммов. В главном бою Олимпиады в Токио он встретился с американцем Кайлом Снайдером по прозвищу Бульдозер. Дагестанец одолел его со счетом 6:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы из Дагестана подарил $1 млн чемпиону Садулаеву при доходах в 9 млн рублей

Магомед Гаджиев щедро одарил Олимпийского чемпиона, хотя его собственный капитал в 8 раз меньше награды (Подробнее)