Депутат Госдумы из Дагестана подарил $1 млн чемпиону Садулаеву при доходах в 9 млн рублей

Спортсмен взял золото в Олимпийских играх в Токио. Фото: инстаграм-аккаунт Абдулрашида Садулаева

Олимпийский чемпион из Дагестана Абдулрашид Садулаев прибыл на родину, где его очень тепло встретили. За спортсмена радовались не только родственники и близкие друзья, но вся республика. В том числе и депутат Госдумы Магомед Гаджиев.

Он встретился с Садулаевым и преподнес подарок в честь завоевания золота - 1 миллион долларов. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие подарки подарили другим Олимпийцам власти Ингушетии и других республик.

Примечательно, что сам Гаджиев за 2020 год задекларировал доход в 9 115 435 рублей. Это минимум в 8 раз меньше, чем его подарок для спортсмена.

- Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом, - написал в своем инстаграм-аккаунте Садулаев.

Напомним, 56-летний Магомед Гаджиев - российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции "Единая Россия", член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Он заработал в 2020 году 9,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом его доход вырос примерно на 1,1 млн рублей.

Садулаев занимается вольной борьбой в весе до 97 килограммов. В главном бою Олимпиады в Токио он встретился с американцем Кайлом Снайдером по прозвищу Бульдозер. Дагестанец одолел его со счетом 6:3.

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