Плоды упорной работы: олимпийский чемпион Муса Евлоев получил в подарок Mercedes за 3,5 млн

Евлоев много лет занимался профессиональным спортом, чтобы стать чемпионом. Фото: инстаграм директора спортклуба "Чингиз"

Ингушский борец Муса Евлоев получил в подарок новый Mercedes за упорную работу и победу в Олимпийских играх в Токио. Он взял золото в греко-римской борьбе и принес славу республике.

Дарителем выступил спортивный клуб "Чингиз". Директор поблагодарил Евлоева за упорную регулярную работу, благодаря которой удалось добиться таких блестящих результатов в большом спорте.

- Вот плоды кропотливой работы! Учитесь, тренируйтесь, развивайтесь в разных отраслях, не важно какая профессия, важна дисциплина и желание самореализовываться! - сказано в сообщении главы клуба.

Отметим, стоимость нового Mercedes колеблется от 3,5 миллионов рублей и выше.

Напомним, 3 августа 2021 года Муса Евлоев выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. в финальном поединке в весовой категории до 97 кг российский спортсмен встретился с представителем Армении Артуром Алексаняном. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Мусы Евлоева.

"КП-Северный Кавказ" поговорила с родственниками и близкими людьми победителя. Они раскрыли секрет его успеха, подробнее можно прочитать в материале редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пошел на борьбу худеть, а стал тяжеловесом: что известно о Мусе Евлоеве, медалисте Олимпиады в Токио

«КП» рассказывает биографию Мусы Евлоева - олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе (подробнее)